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20:49 25.03.2019

Новый замсекретаря СНБО обсудил с представителями посольства США вопрос организации международного аудита "Укроборонпрома"

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Новый замсекретаря СНБО обсудил с представителями посольства США вопрос организации международного аудита "Укроборонпрома"

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос провел встречу с представителями посольства США в Украине и обсудил вопрос организации международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

"Для качественного реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины сегодня провел рабочую встречу с представителями посольства США в Украине. Главной темой встречи был вопрос организации проведения международного аудита государственного концерна "Укроборонпром" и дальнейшего сотрудничества", - написал С.Кривонос на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info обнародовал журналистское расследование о незаконных схемах в ОПК.

Один из фигурантов журналистского расследования – бывший на то время первым заместителем секретаря СНБО Олег Гладковский. Он был уволен указом президента от 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации о коррупции в оборонном секторе.

6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого он поручил СНБО провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов. Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований (ГБР) "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".

12 марта президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО С.Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Теги: #снбо #сша #укроборонпром
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