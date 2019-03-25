Дамаск заявил, что решение по Голанским высотам делает США "главным врагом всех арабов"

Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон основным врагом всех арабов, заявили в МИД Сирии.

"Решение (признать суверенитет Израиля над Голанами - ИФ) делает США главным врагом всех арабов", - приводит агентство Associated Press выдержки из заявления ведомства.

В МИД Сирии назвали этот шаг Вашингтона "вопиющей атакой" на суверенитет и территориальную целостность Сирии. "Освобождение Голанских высот любыми доступными способами и их возвращение Сирии является неотъемлемым правом (Сирии - ИФ)", - указали в сирийском МИД.

"У Дональда Трампа нет права и полномочий признавать оккупацию", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

