Прокуратура направила в суд дело о "фиктивных тендерах", в которых подозревают замглавы Запорожского облсовета

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительный акт в отношении заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брата Марка, а также заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова, подозреваемых по делу о "фиктивных тендерах".

"Братьям инкриминируется завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины). Их сообщнику - аналогичное преступление в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт направлен в Орджоникидзевский районный суд Запорожья.

Материалы по четвертому фигуранту дела - директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя - выделены в отдельное производство. Приговором Мелитопольского горрайонного суда он признан виновным в ч. 4 ст. 191 УК Украины. Осужденный в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценили задержание В.Марченко как давление на политическую силу. Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендеры ни проходили. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда деньги переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивании.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн грн.