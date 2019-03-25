Председателем набсовета НОТУ избрана замшеф-редактора "Детектор медиа" С.Остапа

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на заседании в понедельник избрал своим председателем заместителя шеф-редактора портала "Детектор медиа" Светлану Остапу, делегированную от депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомич".

Как сообщает пресс-служба НОТУ, заместителем председателя набсовета избран член НОТУ от парламентской группы "Партия "Видродження" Игорь Хохич. Секретарем набсовета избран представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор "Детектор медиа" Вадим Миськой.

Первым председателем набсовета НОТУ 8 февраля 2017 года была избрана Татьяна Лебедева, однако, согласно предложению о наблюдательном совете, ее председатель, а также заместитель председателя и секретарь избираются из состава набсовета тайным голосованием членов на 2 года.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января сего года девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с главой НОТУ Зурабом Аласанией. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

Однако 12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета С.Остапы, такое решение было принято, чтобы увольнение З.Аласании не связывали с президентскими выборами в Украине.