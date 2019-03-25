Ряд украинских судей получили на электронку письма с угрозами якобы от C14

Главы Оболонского районного суда Киева, Сумского окружного административного суда и Чугуевского городского суда Харьковской области сообщили о получении на официальные электронные адреса судов писем с угрозами с адреса C14UA@i.ua.

Как сообщает в понедельник пресс-центр судебной власти Украины, глава Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко (председательствовал в судебном процессе по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене - ИФ) и глава Сумского окружного админсуда Николай Шаповал проинформировали, что 18 марта на официальные электронные адреса судов поступило сообщение от отправителя C14UA@i.ua с угрозами и патриотичными лозунгами, а также с предупреждением "Мы идем к тебе".

В тот же день подобные сообщения поступили с указанной электронной почты на электронный адрес Чугуевского горсуда Харьковской области, о чем сообщил его глава Зиновий Гуменный. Сам судья увязывает эти угрозы с тем, что 19-20 марта в суде рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения четверым подозреваемым по факту убийства военнослужащего (речь идет о заказном убийстве военнослужащего-контрактника 92-й отдельной механизированной бригады).

"Девятко В., Шаповал Н., Гуменный З. считают указанные действия проявлением давления и вмешательства в их профессиональную деятельность с применением угроз жизни и здоровью и сообщили об этом в Высший совет правосудия и генеральному прокурору", - говорится в сообщении пресс-центра судебной власти.

В соответствии со статьей 73 закона "О Высшем совете правосудия" эти сообщения внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высший совет правосудия проведет проверку изложенных судьями фактов и примет соответствующее решение.

Меж тем, на странице в Фейсбуке организации "C14" 20 марта появилось сообщение о том, что "кто-то от имени С14 разослал письма в десятки судов и прокуратур Украины".

"Жаль, что ресурс правоохранительных органов бросят на политику. Тем не менее - работайте. Ничего криминального обнаружить не получится", - заявили в организации.

Что касается судей и прокуроров, то в "C14" подчеркнули, что не желают "смерти прокурорам и судьям, потому что мы не анархисты".