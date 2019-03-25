Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник - ООС

Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в понедельник по состоянию на 18:00, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Огнем в ответ уничтожен один и ранены двое оккупантов. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из стрелкового оружия - вблизи пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.