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17:46 25.03.2019

Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

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Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

Федеральное правительство Германии предоставит финансовую поддержку гуманитарным проектам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в 2019 году на сумму EUR5,8 млн, сообщает посольство ФРГ в Украине.

Согласно сообщению пресс-службы посольства в понедельник, в 2019 году на гуманитарные проекты МККК в Украине правительством ФРГ предусмотрены EUR4 млн и планируется дополнительно выделить EUR1,8 млн.

Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2019 годах превышает EUR30 млн.

В немецком посольстве напомнили, что Германия финансово поддерживает многочисленные гуманитарные мероприятия в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине".

Они охватывают медицинскую помощь, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, обеспечение населения продуктами питания и гигиены, водоснабжения, подготовку медицинских кадров, поиск пропавших без вести, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов и др.

"Эти меры являются важным вкладом в преодоление последствий продолжающегося конфликта. Эта помощь направлена на людей, которые страдают от конфликта по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а среди них и временно перемещенные лица, и семьи в городах и селах, которые приняли их", - сказано в сообщении посольства.

Теги: #мккк #гумпомощь #германия
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