Дело СКР РФ против Вятровича является неудачной попыткой переписать на свой манер украинскую историю – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают возбуждение Следственным комитетом РФ дела против руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича как очередную неудачную попытку кремлевского режима переписать на свой манер украинскую историю и навязать свою точку зрения об исторических событий как единственную верную.

"Пытаясь исказить историю, РФ прибегает к уголовному преследованию экспертов и ученых, которые проводят исследования, которые не укладываются в российско-имперскую историческую доктрину", - говорится в ответе спикера МИД Екатерины Зеленко на запросы СМИ о возбуждении Следкомом РФ дела против В.Вятровича, обнародованном в понедельник.

"Выборочное "правосудие" РФ еще раз свидетельствует как о несостоятельности уважать международное право, так и об игнорировании фактов истории украинского освободительного движения, которое подверглось нацистским преследованиям, и цена которого - замученные украинские патриоты в Бабьем Яру. В этой связи обращаем внимание, что в материалах Нюрнбергского процесса как раз содержатся доказательства борьбы ОУН против нацистов", - отмечается в ответе.

В МИД подчеркивают, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступного характера этих режимов.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также посоветовали Следкому РФ "сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало". "В отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма, а также свойственные сталинскому и нацистскому режимам преследования по национальному признаку, вероисповеданию и сексуальной ориентации. Сегодняшнее кремлевское руководство унаследовало наихудшее от тоталитарных режимов 20 века, превратив Россию в государство-парию, агрессора, оккупанта", - говорится в ответе спикера украинского МИД.