Антикоррупционные органы закрыли дело о незаконном обогащении экс-замглавы АП Портнова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыли уголовное производство по факту незаконного обогащения экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в антикоррупционных органах в понедельник.

"Уголовное производство в отношении Портнова по статье "незаконное обогащение" закрыто на основании признания этой статьи неконституционной", - рассказал собеседник агентства.

По информации СМИ, 20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры Украины срок в один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении А.Портнова. Однако Генпрокуратура отказалась закрыть все дела до 20 марта. Речь идет об уголовных производствах по факту возможного незаконного обогащения, а также по факту угрозы со стороны А.Портнова в адрес бывшего народного депутата Инны Богословской.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.