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16:24 25.03.2019

Разыскиваемым в Украине экс-руководителям "Укрспецэкспорта", в 2012-14гг завладевшим почти $24 млн, объявлено новое подозрение

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Разыскиваемым в Украине экс-руководителям "Укрспецэкспорта", в 2012-14гг завладевшим почти $24 млн, объявлено новое подозрение

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины в понедельник уведомила о подозрении в совершении преступления бывших руководителей госкомпании "Укрспецэкспорт", которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления служебным положением завладели денежными средствами на сумму $23 млн 870 тыс. 458.

Как сообщает в понедельник на своей странице в "Фейцсбук" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, экс-руководители "Укрспецэкспорта" на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления служебным положением с целью исключительного обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК "Укрспецэкспорт" по внешнеэкономическим контрактам, завладели денежными средствами на сумму на момент совершения преступления по официальному курсу НБУ 190 млн 62 тыс. 578 грн.

"Учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений", - уточнила пресс-секретарь.

В то же время, добавила Л.Сарган, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, "один из подозреваемых бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем министром обороны Украины", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора напомнила, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Л.Сарган не сообщила имен, фамилий и числа экс-руководителей "Укрспецэкспорта", которые были уведомлены в подозрении.

Вместе с тем, в указанное время и указанные должности занимал Дмитрий Саламатин, в 2010 году занимавший пост генерального директора ГК "Укрспецэкспорт", в 2011-2012 - гендиректора ГК "Укроборонпром", а с 8 февраля по 24 декабря 2012 года – министра обороны Украины.

 

Теги: #укрспецэкспорт #прокуратура #хищение
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