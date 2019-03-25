События

15:56 25.03.2019

Нынешняя антарктическая экспедиция полностью одета в украинскую продукцию, в основном в экспериментальные образцы – Гриневич

1 мин читать
Нынешняя антарктическая экспедиция полностью одета в украинскую продукцию, в основном в экспериментальные образцы – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что 24-тая антарктическая экспедиция станет первой, которая полностью одета в продукцию украинского производства.

"24-я экспедиция станет первой экспедицией, которая полностью от лыж до очков, с ног до головы, одета в украинскую продукцию. Это в основном экспериментальные образцы, но это хороший пример партнерства науки и бизнеса для прогресса нашей страны. Мы надеемся, что это станет хорошей традицией", - сказала она на торжественной церемонии отправления на антарктическую станцию "Академик Вернадский" 24-й Украинской антарктической экспедиции в понедельник в Киеве.

Также по ее словам, уже проходит согласование Концепция новой программы полярных исследований на следующие 10 лет (2021-2030 года).

Л.Гривевич прогнозирует принятие данной концепции в течение года.

Среди прочего министр подчеркнула, что в последние время правительство начало выделять средства на развитие и модернизацию станции.

В конце марта 2019 года на станцию "Академик Вернадский" отправится 24-я украинская антарктическая экспедиция (УАЭ). В нее входят 12 участников: 10 мужчин и 2 женщины. Состав команды - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, врач и повар.

Теги: #антарктика #экспедиция #гриневич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 25.03.2019
Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

15:19 04.03.2019
Минобразования Украины запускает е-документооборот

Минобразования Украины запускает е-документооборот

11:23 13.02.2019
НАПК внесло предписания Кубиву и Гриневич в связи с конфликтом интересов у их подчиненных

НАПК внесло предписания Кубиву и Гриневич в связи с конфликтом интересов у их подчиненных

16:22 07.02.2019
Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

12:07 27.01.2019
Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды

Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды

12:23 23.01.2019
НАПК требует от министра образования отреагировать на возможный конфликт интересов ректора педуниверситета в Сумах

НАПК требует от министра образования отреагировать на возможный конфликт интересов ректора педуниверситета в Сумах

11:30 30.10.2018
НАПК внесло предписания министру Гриневич и главе Черниговского облсовета о конфликте интересов

НАПК внесло предписания министру Гриневич и главе Черниговского облсовета о конфликте интересов

17:09 10.09.2018
Лилия Гриневич: Я не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий

Лилия Гриневич: Я не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий

16:36 10.09.2018
Гриневич рассчитывает на внесение в Раду законопроекта "Об общем среднем образовании" до конца осени

Гриневич рассчитывает на внесение в Раду законопроекта "Об общем среднем образовании" до конца осени

16:18 10.09.2018
Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком – Гриневич

Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком – Гриневич

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разыскиваемым в Украине экс-руководителям "Укрспецэкспорта", в 2012-14гг завладевшим почти $24 млн, объявлено новое подозрение

СБУ: Прозоров решил торговать совестью и нашел покупателей в ФСБ РФ

Украина предложила Москве провести 30 марта обмен заложников по формуле "25 на 25"

Марчук: ОРЛО называют причиной отказа открыть КПВВ "Золотое" так и не разминированную за 3 года территорию с их стороны

В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Разыскиваемым в Украине экс-руководителям "Укрспецэкспорта", в 2012-14гг завладевшим почти $24 млн, объявлено новое подозрение

СБУ: Прозоров решил торговать совестью и нашел покупателей в ФСБ РФ

За 4 года во главе Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко реализовал 2000 проектов

В ближайшие дни в Украине похолодает, a вероятность дождей возрастет

"Укроборонпром" передал ВСУ более 420 ед. новых, модернизированных и отремонтированных ВВТ, включая броне-и авиатехнику, артсистемы и средства ПВО

Двое украинских военных были ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов со стороны боевиков – Минобороны

Украина предложила Москве провести 30 марта обмен заложников по формуле "25 на 25"

Марчук: ОРЛО называют причиной отказа открыть КПВВ "Золотое" так и не разминированную за 3 года территорию с их стороны

Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара

В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА