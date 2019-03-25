Нынешняя антарктическая экспедиция полностью одета в украинскую продукцию, в основном в экспериментальные образцы – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что 24-тая антарктическая экспедиция станет первой, которая полностью одета в продукцию украинского производства.

"24-я экспедиция станет первой экспедицией, которая полностью от лыж до очков, с ног до головы, одета в украинскую продукцию. Это в основном экспериментальные образцы, но это хороший пример партнерства науки и бизнеса для прогресса нашей страны. Мы надеемся, что это станет хорошей традицией", - сказала она на торжественной церемонии отправления на антарктическую станцию "Академик Вернадский" 24-й Украинской антарктической экспедиции в понедельник в Киеве.

Также по ее словам, уже проходит согласование Концепция новой программы полярных исследований на следующие 10 лет (2021-2030 года).

Л.Гривевич прогнозирует принятие данной концепции в течение года.

Среди прочего министр подчеркнула, что в последние время правительство начало выделять средства на развитие и модернизацию станции.

В конце марта 2019 года на станцию "Академик Вернадский" отправится 24-я украинская антарктическая экспедиция (УАЭ). В нее входят 12 участников: 10 мужчин и 2 женщины. Состав команды - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, врач и повар.