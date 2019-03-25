СБУ: Прозоров решил торговать совестью и нашел покупателей в ФСБ РФ

В Службе безопасности Украины заявили, что экс-консультант одного из отделов штаба АТЦ СБУ Василий Прозоров, который в понедельник провел пресс-конференцию в Москве, был уволен из СБУ за систематическое пьянство и "продал совесть" спецслужбами Российской Федерации, сообщили в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина".

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и тому подобное", - сказали в пресс-центре СБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В Службе безопасности сообщили, что В.Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ "за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера".

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей", сообщили в пресс-центре СБУ и напомнили ему о судьбе Иуды.

"Дело только времени", - добавили в СБУ.

Ранее в этот день В.Прозоров дал пресс-конференцию в столице России, в ходе которой сделал ряд заявлений-обвинений в адрес украинской спецслужбы.