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13:39 25.03.2019

В ближайшие дни в Украине похолодает, a вероятность дождей возрастет

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В ближайшие дни в Украине похолодает, a вероятность дождей возрастет

В ближайшие сутки, 26 марта, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 марта самая высокая температура днем была 19,0 в 1983г., самая низкая ночью -9,3 в 1918г.

На 27 марта синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь днем в западных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; днем 4-9 ° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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