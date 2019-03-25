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12:57 25.03.2019

"Укроборонпром" передал ВСУ более 420 ед. новых, модернизированных и отремонтированных ВВТ, включая броне-и авиатехнику, артсистемы и средства ПВО

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"Укроборонпром" передал ВСУ более 420 ед. новых, модернизированных и отремонтированных ВВТ, включая броне-и авиатехнику, артсистемы и средства ПВО

Госконцерн "Укроборонпром" передал ВСУ очередную крупную партию новых, а также прошедших модернизацию и ремонт на мощностях госконцерна вооружений и военной техники (ВВТ), в составе партии из более чем 420 ед. ВВТ - броне-и авиатехника, артиллерийские системы, средства ПВО, сообщила пресс-служба госконцерна в понедельник.

Как уточнили в госконцерне, ВСУ получили, в том числе: новые БТР-3, модернизированные Т-64 образца 2017 года, БРДМ-2Л1, специальные мобильные мастерские ТРМ-80, МТО-80 и ПРЗС-70, предназначенные для проведения ремонта и техобслуживания бронетехники в полевых условиях.

В составе поставленной авиатехники: модернизированные МиГ-29МУ1 и Ан-26Ш, новый многоцелевыой Ми-8МТ. Кроме того армии переданы РЛС 35Д6 и прошедшие модернизацию ЗРК "Оса" и САУ 2С1 "Гвоздика".

"В целом, украинская армия усилилась более чем на 420 ед. вооружения и военной техники" -  отмечается в сообщении.

Передача ВСУ очередной  крупной  партии ВВТ прошла 20 марта в Староконстантинове (Хмельницкая обл.)  с участием президента Петра Порошенко.

Теги: #всу #техника #вооружение #укроборонпром #армия
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