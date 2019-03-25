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12:40 25.03.2019

Двое украинских военных были ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов со стороны боевиков – Минобороны

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Двое украинских военных были ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов со стороны боевиков – Минобороны

С начала суток понедельника, 25 марта, напряжение на Луганском направлении сохранялось, поскольку боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на этом участке, что привело к ранению двух военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Оба обстрела начались синхронно, в 01.20 ночи. Со стороны оккупированного Калинового противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Луганского. Так же с использованием пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия оккупанты устроили 15-минутную огневую провокацию вблизи поселка городского типа Новотошковское. Вследствие этих обстрелов двое наших защитников были ранены. Сейчас они находятся в военных медицинских заведениях", - сообщили на брифинге в понедельник днем в пресс-центре Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве заверили, что подразделения Вооруженных сил Украины подавили вражескую активность огнем из дежурных средств и продолжают надежно контролировать ситуацию.

"Потери оккупантов уточняются", - добавили в Минобороны.

Теги: #ранения #оос #минобороны #обстрелы
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