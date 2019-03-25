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10:47 25.03.2019

Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара

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Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара

Армия обороны Израиля блокировала два пропускных пункта "Эрез" и "Керем Шалом" на границе c сектором Газа после предпринятого оттуда ракетного обстрела, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот" со ссылкой на координатора деятельности правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокона.

Ранее сообщалось, что семеро граждан Израиля пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа.

Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения.

Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.

И-за обстрела премьер Биньямин Нетаньяху сократил визит в США и возвращается на родину.

Теги: #обстрел #сектор_газа #израиль
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