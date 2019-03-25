Порошенко поздравил СБУ с 27-й годовщиной создания

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с двадцать седьмой годовщиной создания и пожелал непоколебимой веры в себя и в свое Отечество.

"Приветствую Службу безопасности Украины с двадцать седьмой годовщиной создания! Мышцы, которые СБУ нарастила за эти последние 5 лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Глава государства поблагодарил личный состав за "преданное служение Украине" и пожелал "непоколебимой веры в себя и в свое Отечество".