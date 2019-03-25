На Днепре Полтавской области перевернулась лодка с людьми, продолжаются поиски 4 человек

На р.Днепр возле г.Кременчуга (Полтавская обл.) в воскресенье вечером, 24 марта, перевернулась моторная лодка, в результате чего в воде оказалось 5 человек, один из которых самостоятельно выбрался на берег, поиски остальных продолжаются, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 марта в 22.15 в ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г.Кременчуг на р.Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек. Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна", – говорится в сводке

Поисково-спасательные работы на р.Днепр в Полтавской области продолжаются.

"По состоянию на 7.00 25 марта поисковые работы продолжаются. Судьба 4 человек остается неизвестной", – подчеркнули в ГСЧС.