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07:42 25.03.2019

Wizz Air не пустил на рейс российских журналистов, которые направлялись в Киев на презентацию книги

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Wizz Air не пустил на рейс российских журналистов, которые направлялись в Киев на презентацию книги

Компания Wizz Air не пропустила на рейс Рига-Киев двух российских журналистов, которые летели в Украину на презентацию книги о войне на Донбассе, сообщил представитель организации "Дом свободной России" Грег Фролов, который организовывал презентацию книги.

"Российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые должны были принять участие в презентации книги в Киеве, не пустили на самолет компании Wizz Air в Риге из-за политики перевозчика в отношении граждан РФ", – цитирует Г.Фролова "Громадське" в воскресенье вечером.

По словам Г.Фролова, Д.Камалягин и А.Семенов являются соавторами книги "Россия и Украина. Дни затмения".

"Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне на Донбассе, а именно псковских десантников", - отметил организатор мероприятия.

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - рассказал Г.Фролов.

Он допускает, что таким образом авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украину, а кого - нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", - отметил Г.Фролов.

"Громадське" обратилось за комментарием в пресс-службу Wizz Air.

Представитель Погранслужбы Олег Слободян в комментарии "Громадське" заявил, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

На вопрос, законны такие ограничения, он ответил: "Мне неизвестно о таких правилах, поэтому я не могу комментировать эту ситуацию".

В книге "Россия и Украина. Дни затмения" собраны публикации издания "Псковская губерния" за 2014-2017 годы о войне на Донбассе и об отношениях России и Украины. В частности это издание в 2014 году представило доказательства гибели псковских десантников на Донбассе.

Теги: #журналисты #wizz_air #украина #отказ
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