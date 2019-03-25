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07:14 25.03.2019

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза были применены запрещенные минскими договоренностями вооружения. По нашим позициям выпущено 38 мин калибров 120 и 82-мм… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет"

Все обстрелы позиций ООС боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82-мм - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия - в районе Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты - около Попасной.

В штабе подчеркнули, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным украинской разведки, 24 марта огнем было уничтожено два и ранен один боевик.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из снайперского оружия - в районе населенного пункта Луганск; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское. Вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения", – сказано в сообщении.

Отмечено, что на обстрелы боевиков подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Теги: #оос #сводка #украина
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