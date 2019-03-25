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06:37 25.03.2019

Демократы требуют сделать доклад Мюллера публичным

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Демократы требуют сделать доклад Мюллера публичным

Демократы обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в том, что он поместил свой вывод о невиновности Д.Трампа в воспрепятствовании правосудию в доклад Мюллера о расследовании предполагаемого участия России в президентских выборах США в 2016 году и призвали сделать документ доступным для общественности.

"Цензурированное краткое изложение от лично назначенного телохранителя Трампа неприемлемо. Барр держит руку на пульсе, чтобы защитить Трампа. Полный доклад должен быть опубликован немедленно", - заявил член палаты представителей США Билл Паскрелл.

Он отметил, что с первого дня Д.Трамп препятствовал расследованию Мюллера и отказался сотрудничать со спецпрокурором.

"Несколько его (Д.Трампа - ИФ) помощников были осуждены. Если генпрокурор Трампа не будет привлекать его к ответственности за его преступления, Конгресс должен расследовать это", - продолжил демократ.

Также призвали опубликовать полный доклад и другие демократы.

"Американская общественность заслуживает полного отчета и выводов из расследования Мюллера немедленно - а не только внутреннего резюме от чиновника администрации Трампа", - написал сенатор Кори Букер в Twitter.

Председатель Судебного комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер, в свою очередь, заявил, что его комитет намерен вызвать У.Барра для дачи показаний.

"В свете тех самых расхождений и принятия окончательного решения в Министерстве юстиции после доклада специального адвоката, где Мюллер не оправдал президента, мы вызовем Генерального прокурора Барра для дачи показаний перед судебной палатой в ближайшем будущем", - сказал он.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр в направленном в Конгресс письме с основными выводами о докладе Мюллера заявил, что расследование спецпрокурора не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа или его команды с Россией на американских выборах 2016 года.

Он также отметил, что сам Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию, однако У.Барр сделал вывод о невиновности Д.Трампа после рассмотрения доклада спецпрокурора.

"После рассмотрения окончательного доклада специального прокурора по этим вопросам; консультаций с должностными лицами Департамента, включая канцелярию юрисконсульта и, руководствуясь принципами федерального обвинения, благодаря которым принимаются решения о предъявлении обвинений, заместитель генерального прокурора Род Розенштейн и я пришли к выводу, что доказательств, разработанных в ходе расследования специального прокурора недостаточно, чтобы установить, что президент совершил препятствие правосудию", - следует из письма У.Барра.

Теги: #сша #доклад #мюллер
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