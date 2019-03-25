Харьковские пограничники задержали женщину, пытавшуюся вывезти в РФ 8-месячную девочку по поддельным документам

Во время оформления пассажиров поезда Харьков-Москва в пункте контроля Харьков-пассажирский пограничники обнаружили 42-летнюю женщину, ехавшую в Россию с 8-месячной девочкой.

"При проверке документов правоохранители установили, что свидетельство о рождении ребенка является поддельным. Действительно ли женщина является матерью младенца будут устанавливать сотрудники Национальной полиции, которые прибыли в пункт контроля по сообщению пограничников", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.