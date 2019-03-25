События

03:48 25.03.2019

Военная служба правопорядка ВСУ получила более 50 автомобилей от ВС Канады

1 мин читать
Военная служба правопорядка ВСУ получила более 50 автомобилей от ВС Канады

Подразделения Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины получила от ВС Канады более 50 автомобилей стоимостью $1,2 млн в рамках большого проекта ООН, сообщили в Генеральном штабе Украины.

"В воскресенье подразделения ВСП ВСУ Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины получили более 50 автомобилей стоимостью $1,2 млн в рамках большого проекта ООН", – говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук в воскресенье.

Подчеркивается, что проект длится уже 2 года усилиями OpUNIFIER ВС Канады и направлен на реформирование Военной службы правопорядка ВСУ.

Теги: #всу #канада #украина #автомобили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 25.03.2019
Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

21:22 24.03.2019
Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

19:19 24.03.2019
Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

18:29 24.03.2019
Боевики дважды с начала суток обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Боевики дважды с начала суток обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь – штаб ООС

13:45 24.03.2019
Во Львовской области погиб горняк, полиция открыла производство

Во Львовской области погиб горняк, полиция открыла производство

10:53 24.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

09:39 24.03.2019
Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

07:20 24.03.2019
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:24 24.03.2019
На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

05:32 24.03.2019
В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО

В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Польше легковушка насмерть сбила трех украинцев

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

Генпрокурор США не нашёл в докладе Мюллера признаков сговора штаба Трампа с РФ

В Польше легковушка насмерть сбила трех украинцев

На выборах в Таиланде лидируют сторонники военных

Аварийный паром Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

КПВВ "Золотое" на Луганщине пропускает людей и транспорт в "серую зону" и обратно, но ОРЛО со своей стороны КПВВ не открыли – Госпогранслужба

Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании

В начале недели в Украине будет прохладно, местами пройдут небольшие дожди

Три из четырех двигателей на пароме Viking Sky удалось снова запустить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА