Военная служба правопорядка ВСУ получила более 50 автомобилей от ВС Канады

Подразделения Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины получила от ВС Канады более 50 автомобилей стоимостью $1,2 млн в рамках большого проекта ООН, сообщили в Генеральном штабе Украины.

"В воскресенье подразделения ВСП ВСУ Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины получили более 50 автомобилей стоимостью $1,2 млн в рамках большого проекта ООН", – говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук в воскресенье.

Подчеркивается, что проект длится уже 2 года усилиями OpUNIFIER ВС Канады и направлен на реформирование Военной службы правопорядка ВСУ.