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02:37 25.03.2019

Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

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Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

Румыния и Гондурас в воскресенье объявили о признании Иерусалима столицей Израильского государства, соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам.

Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.

Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.

Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.

В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.

Теги: #румыния #столица #гондурас #израиль
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