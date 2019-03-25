СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт "Майкетия" в Каракасе с группой российских военных, сообщили СМИ.

Латиноамериканская пресса, цитируя венесуэльского журналиста Хавьера Майорку, пишет в воскресенье, что на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

Сообщается, что самолеты доставили 35 тонн груза.

"В президентской ложе аэропорта их встретили руководитель отдела международных связей (венесуэльской армии) вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил", - сообщил Х.Майорка в Twitter.

О цели визита не сообщается.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Согласно фотографиям, опубликованным венесуэльскими СМИ, в столичном аэропорту Каракаса зафиксировано прибытие десятков российских военнослужащих в камуфляжной форме без опознавательных знаков, а также выгрузка большегрузных автомашин.

Сообщается, что Ил-62 совершил вылет в Каракас с подмосковного аэродрома Чкаловский с промежуточной посадкой в Дамаске (Сирия). Тяжелый транспортный "Руслан" совершил перелет в столичный аэропорт Венесуэлы после дозаправки на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

По данным телеканала NTN, российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций" и их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов. При этом, по утверждению венесуэльских источников, во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.