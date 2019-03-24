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23:45 24.03.2019

Генпрокурор США не нашёл в докладе Мюллера признаков сговора штаба Трампа с РФ

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Генпрокурор США не нашёл в докладе Мюллера признаков сговора штаба Трампа с РФ

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, сообщил в воскресенье генпрокурор США Уильям Барр в коротком письме конгрессу.

"Расследование спецпрокурора не выявило, чтобы кто-то из предвыборного штаба Трампа или кто-то связанный с этим штабом вступал в сговор или координировал свои действия с Россией, чтобы повлиять на результаты президентских выборов 2016 года", - отмечается в письме, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Р.Мюллер собрал данные и по вопросу о том, пытался ли Д.Трамп помешать расследованию, но к однозначному выводу не пришел, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. У.Барр, изучив материалы спецпрокурора, не усмотрел в действиях президента США нарушений.

Письмо У.Барра поступило в воскресенье на рассмотрение в конгресс. В документе говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в конгресс.

Расследование Р.Мюллера продлилось около двух лет. Его главной целью было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трамп и Россией. Несколько соратников президента США в итоге попали под суд, однако речь идёт о не связанных с темой сговора обвинениях.

Теги: #расследование #сша #россия #итоги
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