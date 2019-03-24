События

23:06 24.03.2019

В Польше легковушка насмерть сбила трех украинцев

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В Польше легковушка насмерть сбила трех украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше погибло три гражданина Украины: девушка и двое парней, сообщило польское издание "wp.pl".

"Трагическая авария в городе Бжезник близ Болеславца в Нижней Силезии. BMW въехал в пешеходную группу с пятью пассажирами. Погибли три человека: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Все граждане Украины", – сказано в сообщении на сайте издания в воскресенье.

Авария произошла в субботу после 22.00 на национальной дороге №94 между Бжезником и близлежащей заправочной станцией.

По информации издания, предварительные выводы показывают, что пешеходы шли не по той стороне дороги, по всей ширине полосы. На них не было отражающих элементов.

На месте работала следственная группа полиции и прокурор.

"На БМВ ехало 2 человека. Известно, что водитель был трезвым. Присутствие алкоголя в организме было обнаружено у обоих пешеходов, переживших аварию", – сказано в сообщении.

Как сообщили в Главном управлении национальных дорог и автомагистралей, трудности на DK 94 продолжались около 4 часов.

Теги: #украинцы #дтп_жертвы #польща
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