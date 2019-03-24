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18:59 24.03.2019

КПВВ "Золотое" на Луганщине пропускает людей и транспорт в "серую зону" и обратно, но ОРЛО со своей стороны КПВВ не открыли – Госпогранслужба

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КПВВ "Золотое" на Луганщине пропускает людей и транспорт в "серую зону" и обратно, но ОРЛО со своей стороны КПВВ не открыли – Госпогранслужба

В воскресенье командующий Объединенных сил Сергей Наев и представители местных органов государственной власти в одностороннем порядке открыли КПВВ "Золотое" в Луганской области и по состоянию на 14.30 сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили в "серую зону" и в обратном порядке более полусотни лиц и почти полторы сотни транспортных средств, сообщает пресс-служба погранведомства.

"По состоянию на 14.30 пограничники пропустили в "серую зону" и в обратном порядке 56 граждан и 142 транспортных средства. Лиц, прибывших со временно оккупированной территории Луганщины, или тех, которые намеревались туда проследовать пограничники не зафиксировали", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что наряду с открытием украинской стороной КПВВ, оккупационная власть временной оккупированных территорий Украины отказалась открыть контрольный пункт въезда-выезда напротив него, "демонстрируя пренебрежение принципами морали и нормами международного права".

При этом, добавляют в ведомстве, пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в КПВВ "Золотое", начиная с 2016г ежедневно осуществляют контроль граждан, проживающих в "серой зоне", и с 31 марта 2016г готовы к регистрации и пропуску лиц и транспортных средств на временно оккупированную часть Луганской области.

Для обеспечения быстрого и комфортного пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" гражданами на транспортных средствах, на автомобильном направлении установлено 6 модулей паспортного контроля, где обустроены 12 рабочих мест для осуществления процедур пограничного оформления. Кроме того, дополнительно, для оформления пешеходов, установлено еще два модуля, где несут службу четыре пограничных наряда по проверке документов.

"Также для обеспечения должного уровня безопасности путешествующих граждан и представителей контрольных органов, которые будут находиться в КПВВ, здесь построены и соответствующим образом оборудованы надежные укрытия от возможных обстрелов", - добавили в Погранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #луганщина #золотое
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