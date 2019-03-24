Боевики дважды с начала суток обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Текущие сутки на Донбассе характеризуется соблюдением сторонами режима тишины и по состоянию на 18.00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил, сообщает пресс-центр операции.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Информируя об обстрелах, в пресс-центре сообщили, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 боевики применили миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие.