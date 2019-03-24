События

18:29 24.03.2019

Боевики дважды с начала суток обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь – штаб ООС

1 мин читать
Боевики дважды с начала суток обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Текущие сутки на Донбассе характеризуется соблюдением сторонами режима тишины и по состоянию на 18.00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил, сообщает пресс-центр операции.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Информируя об обстрелах, в пресс-центре сообщили, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 боевики применили миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие.

Теги: #оос #боевики #украина #донбасс #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 24.03.2019
Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования – глава КИУ

13:45 24.03.2019
Во Львовской области погиб горняк, полиция открыла производство

Во Львовской области погиб горняк, полиция открыла производство

10:53 24.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

09:39 24.03.2019
Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

07:20 24.03.2019
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:24 24.03.2019
На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

05:32 24.03.2019
В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО

В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО

04:42 24.03.2019
Сенатор США Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке

Сенатор США Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке

03:48 24.03.2019
Одесские полицейские разоблачили шутника, сообщившего о якобы минировании международного автовокзала

Одесские полицейские разоблачили шутника, сообщившего о якобы минировании международного автовокзала

02:37 24.03.2019
Украинские военные в Мариуполе договорились о сотрудничестве с эстонскими коллегами

Украинские военные в Мариуполе договорились о сотрудничестве с эстонскими коллегами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Аварийный паром Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

КПВВ "Золотое" на Луганщине пропускает людей и транспорт в "серую зону" и обратно, но ОРЛО со своей стороны КПВВ не открыли – Госпогранслужба

Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании

В начале недели в Украине будет прохладно, местами пройдут небольшие дожди

Три из четырех двигателей на пароме Viking Sky удалось снова запустить

Три из четырех двигателей на пароме Viking Sky удалось снова запустить

Британские министры потребуют отставки Мэй

Генсек НАТО высоко оценил разгром коалицией последнего оплота ИГ в Сирии

В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА