События

13:45 24.03.2019

Во Львовской области погиб горняк, полиция открыла производство

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Горняк погиб в воскресенье утром на одной из шахт Львовской области в результате обвала породы, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в области.

Как установили полицейские, инцидент произошел около 6.00 на глубине 500 метров.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Теги: #горняки #украина #смерть #полиция #львовская_область
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