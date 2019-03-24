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12:56 24.03.2019

Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании

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Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании

Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд счел возможной идею проведения второго референдума по Brexit.

В интервью, которое вышло в эфир телеканала Sky News, он сказал, что эта мысль "заслуживает рассмотрения".

По его словам, "это предложение абсолютно ничему не противоречит".

В то же время британский премьер-министр Тереза Мэй неоднократно высказывалась против еще одного референдума по Brexit, поскольку он, по ее мнению, не оправдает надежд тех людей, которые поддержали выход Великобритании из ЕС на первом референдуме три года назад.

Ранее в воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что не менее 11 министров, то есть практически половина членов британского правительства, в понедельник намерены обратиться к Т.Мэй с требованием уйти с поста.

"Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером", - сообщил изданию один из собеседников.

По словам другого, "доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок".

Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.

Теги: #ес #brexit #великобританиия
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