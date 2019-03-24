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12:13 24.03.2019

В начале недели в Украине будет прохладно, местами пройдут небольшие дожди

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В начале недели в Украине будет прохладно, местами пройдут небольшие дожди

В ближайшие сутки, 25 марта, погоду в Украине будет определять не очень холодная и преимущественно влажная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Карпатском регионе, а днём и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днём 7-12°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью около 0°, днём 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 марта самая высокая температура воздуха днём была +20,3 в 1921г., самая низкая ночью -14,3 в 1895г.

На 26 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом, в восточных и Днепропетровской области умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла; днём 4-9° тепла, на Закарпатье и юге Украины до 12° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение суток 2-6° мороза.

В Киеве – небольшой дождь и мокрый снег; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 5-7°С.

Теги: #погода
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