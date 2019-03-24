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11:30 24.03.2019

Три из четырех двигателей на пароме Viking Sky удалось снова запустить

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На норвежском пароме Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей, сообщил в воскресенье журналистам представитель кризисного центра норвежских спасательных служб Пер Фьельд.

"Три из четырех двигателей теперь работают, это означает, что судно может двигаться собственным ходом", - сказал он.

Сейчас Viking Sky со скоростью 2-3 узла (4-5 км/ч) уходит из опасного скалистого района в сторону норвежского порта Мольде.

Между тем, по словам П.Фьельда, пассажиров судна в воскресенье утром продолжали эвакуировать вертолетами. Он уточнил, что остающимся на пароме пассажирам ничего не угрожает.

По данным норвежской полиции, пока на берег переправлены 338 из 1373 пассажиров парома. 17 человек направлены в больницу.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдаются сложные метеорологические условия.

Теги: #паром #viking_sky
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