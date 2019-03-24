События

07:20 24.03.2019

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, всего с начала текущих суток боевики совершили три обстрела украинских позиций.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из стрелкового оружия - в районе Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили один обстрел позиций ООС из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

"Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

В сводке отмечено, что подразделения обороняющихся давали адекватный ответ, в результате чего было уничтожено пятеро и ранен один боевик.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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