События

06:24 24.03.2019

На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

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На площади Льва Толстого в Киеве установили делиниаторы ограничивающие стихийные парковки

В Киеве на площади Льва Толстого коммунальщиками были установлены дорожные вехи, которые исключают возможность парковки в незаконных местах, сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадмнистрации.

"Сегодня сотрудники коммунального предприятия Центр организации дорожного движения Киева установил дорожные вехи на площади Льва Толстого, отделив, таким образом, островок в центральной части площади", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу.

В информации отмечается, что данная мера должна предотвратить стихийные парковки в центре площади, что затрудняет обзорность и негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Также водители, незаконно оставляли автомобили, переходили проезжую часть в неустановленном месте, подвергая себя опасности и создавая аварийные ситуации.

Теги: #киев #парковки #украина
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