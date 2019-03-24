В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО

В субботу, 23 марта, в морской торговый порт Одессы вошел корабль французских ВМС M653 "Capricorne", с целью запланированных учений с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX, сообщили в Генеральный штаб ВСУ.

"Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653_Capricorne ВМС_Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Тральщик с полным водоизмещением 625 тонн относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Длина 52 м, ширина - 9 м, осадка 3,8 м. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек, среди которые пятеро офицеры.

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также есть радиолокационная станция и гидроакустическая система.