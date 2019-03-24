Сенатор США Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке

Член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн в субботу, 23 марта, посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке, где обсудила подготовку и поддержку Соединенными Штатами украинских войск, докладывает посольство США в Украине.

"Сенатор Блэкберн посетила сегодня штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке и пообщалась по подготовке и поддержки Соединенными Штатами украинских войск", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу.

Также сообщается, что сенатор встретилась с солдатами Национальной гвардии из ее родного штата Теннесси, которые укрепляют партнерство между Украиной и США.

Как сообщалось, 23 марта сенатор М.Блэкберн прибыла с визитом в Украину.

"Мы рады приветствовать сенатора Марша Блэкберн из комитета Сената США по вооруженным силам, прибывшую сегодня в Украину, чтобы провести встречи по военному партнерству между Украиной и США", - говорится в сообщении американского посольства.