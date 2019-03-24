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02:37 24.03.2019

Украинские военные в Мариуполе договорились о сотрудничестве с эстонскими коллегами

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Украинские военные в Мариуполе договорились о сотрудничестве с эстонскими коллегами

Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сухопутных войск ВС Украины на совместном брифинге с представителями эстонского военного командования договорились о проведении совместных учений.

Как сообщается на странице бригады в Фейсбук в субботу, военную часть в Мариуполе посетили представители командования 2 пехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Эстонской республики.

Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ознакомило эстонских коллег с ситуацией на востоке Украины, с расположением бригады, вооружением и техникой.

"Во время брифинга обсудили планы будущего сотрудничества и установления братских связей между бригадами. В ближайшее время состоится обмен личного состава для проведения совместных учений", – сказано в сообщении.

Теги: #военные #сотрудничество #украина #эстония
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