В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

В Житомирской области задержали организатора канала переправки нелегалов, которого разыскивал Интерпол,

Пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбук в субботу сообщает, что сотрудники спецслужбы задержали в Коростышеве Житомирской обл. гражданина Украины, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.

По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию.

В спецслужбе резюмировали, что сейчас фигурант дела находится под стражей. В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу – ИФ) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.