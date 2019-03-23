Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

Генпрокурор США Уильям Барр не планирует передавать конгрессменам основные выводы из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщает телеканал CBS News, Минюст США не планирует в этот день публиковать полный текст доклада.

Американские СМИ сообщают, что в субботу У.Барр прибыл в Минюст, где он изучает доклад Р.Мюллера.

Ранее сообщалось, что У.Барр планирует представить конгрессменам выводы по докладу на этих выходных.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору.

Р.Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. Пока о содержании его доклада данных нет.

Доклад, составленный Р.Мюллером, конфиденциальный, именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности. Демократы в Конгрессе США требуют публикации этого доклада.