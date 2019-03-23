События

23:53 23.03.2019

Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

1 мин читать
Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

Генпрокурор США Уильям Барр не планирует передавать конгрессменам основные выводы из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщает телеканал CBS News, Минюст США не планирует в этот день публиковать полный текст доклада.

Американские СМИ сообщают, что в субботу У.Барр прибыл в Минюст, где он изучает доклад Р.Мюллера.

Ранее сообщалось, что У.Барр планирует представить конгрессменам выводы по докладу на этих выходных.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору.

Р.Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. Пока о содержании его доклада данных нет.

Доклад, составленный Р.Мюллером, конфиденциальный, именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности. Демократы в Конгрессе США требуют публикации этого доклада.

Теги: #генпрокурор #сша #доклад #сроки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 23.03.2019
Госдеп США осуждает решение России относительно приговора украинскому политзаключенному Грибу, требует вернуть его на родину

Госдеп США осуждает решение России относительно приговора украинскому политзаключенному Грибу, требует вернуть его на родину

17:26 23.03.2019
Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

11:40 23.03.2019
НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

01:33 23.03.2019
Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

00:27 23.03.2019
Мюллер не выдвинул новых обвинений при завершении расследования "российского дела"

Мюллер не выдвинул новых обвинений при завершении расследования "российского дела"

00:13 23.03.2019
Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

23:39 22.03.2019
Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

20:19 22.03.2019
Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

19:29 22.03.2019
У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе

У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецслужбы раскрыли и задержали ОПГ, торговавшую наркотиками за криптовалюту – Луценко

У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера

САП обеспокоена угрозой разворовывания ЗТМК после направления ВС на новое рассмотрение дела о возврате предприятия в госсобственность

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

До 5 тыс. человек приняли участие в акции "Нацкорпуса" против Гладковского в центре Киева, нарушений не зафиксировано – полиция

В Украине ближайшие сутки будет прохладно, на востоке и севере – осадки

Сторона ОРЛО блокирует открытие КПВВ "Золотое", что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе – УС СЦКК

НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза на 2,55 млн грн и обязала их уменьшить суммы в платежках

Марш в поддержку второго референдума по Brexit проходит в Лондоне

Власти Франции применяют новые меры по поддержанию порядка на 19-й акции "желтых жилетов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА