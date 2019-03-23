Госдеп США осуждает решение России относительно приговора украинскому политзаключенному Грибу, требует вернуть его на родину

Государственный департамент США осудил решение российского суда относительно украинского политзаключенного Павла Гриба, выразил обеспокоенность его состоянием здоровья и потребовал снять обвинение и вернуть задержанного на родину, сообщили в посольстве Украины в США.

"Государственный департамент США осуждает решение России относительно приговора 6 лет заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу", – цитирует украинское посольство на своей странице в Фейсбук в субботу вечером сообщение внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, в Госдепе выразили обеспокоенность состоянием здоровья задержанного.

"Россия должна срочно вернуть его в Украину и снять обвинения", - сказано в сообщении.

В информации также подчеркивается, что в Госдепе отметили, что П.Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения последним г.Гомель (Беларусь). 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ в Краснодаре.

В России П.Гриба обвинили в содействии террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018г.

20-летний П.Гриб имеет инвалидность и ряд серьезных заболеваний. Ввиду неудовлетворительных условий содержания в российском СИЗО и отсутствия необходимой медицинской помощи у него ухудшилось состояние здоровья и украинец нуждается в срочной медпомощи, в том числе в операции. В декабре 2018г адвокат политзаключенного Марина Дубровина сообщала, что П.Гриб практически ослеп и имеет цирроз печени, ухудшилась функция свертывания крови.

После оглашения приговора П.Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", - сообщила журналистам в Ростове-на-Дону его адвокат М.Дубровина.

В МИД Украины выразили протест в связи с приговором российского суда. В заявлении МИД решение суда называется неправомерным, а обвинения украинца в подстрекательстве к террористическим действиям – сфабрикованными. "Требуем немедленно отменить незаконный приговор в деле Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - говорится в документе.

Освобождения похищенного российскими силовиками в Беларуси и незаконно удерживаемого украинца требуют в Евросоюзе. Также ЕС требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

В США назвали приговор П.Грибу незаконным и призвали Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант также призвал Россию немедленно освободить П.Гриба. "Продолжающееся использование Россией политически мотивированных задержаний ужасает. Павел Гриб был сегодня приговорен к 6 годам. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной медицинской помощи в российском изоляторе. Я вторю (главе МИД Украины – ИФ) Павлу Климкину и призываю немедленно его освободить", - написал Дж.Хант в микроблоге Твиттер.