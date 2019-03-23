САП обеспокоена угрозой разворовывания ЗТМК после направления ВС на новое рассмотрение дела о возврате предприятия в госсобственность

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Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выразила обеспокоенность по поводу угрозы разворовывания и полного уничтожения материально-технической базы Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК), что может нанести ущерб экономической безопасности и обороноспособности Украины после решения Верховного суда Украины направить на повторное рассмотрение дело о возврате целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЗТМК в государственную собственность.

"Прокуроры САП будут требовать быстрейшего повторного рассмотрения иска с одновременным применением мер, в том числе в пределах досудебного расследования, направленных на недопущение выведения активов предприятия, их разворовывания и растраты", - сообщила САП на странице в Facebook, комментируя принятое в пятницу Верховным судом.

В сообщении САП уточняется, что решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Cуда от 22 марта 2019 года дело относительно возврата в госсобственность ЗТМК направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд отменил решение хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя САП в интересах государства к входящей в Group DF компании Tolexis Trading Limited (Кипр) и ООО "ЗТМК" о расторжении договора о создании данного ООО и возврате государству ЦИК. Также суд отменил принятое 12 декабря 2018 года Центральным апелляционным хозяйственным судом (Днепр) постановление, которым решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

То есть, своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на приведение прокурорами обоснованных протестов в отношении поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, констатируется в информации САП.

"Мотивы такого решения, учитывая объявление лишь его резолютивной части, сейчас неизвестны и будут в полной мере оценены САП после ознакомления с полным текстом. Однако, такой результат кассационного рассмотрения дела вызывает не только удивление, учитывая учет всех доводов ответчиков судами предыдущих инстанций и надлежащего обоснования их отклонения в соответствующих решениях, но и глубокая обеспокоенность из-за продолжения наращивания долговых обязательств нынешним менеджментом предприятия, фактически подконтрольным частному инвестору, в условиях полной бездеятельности и наблюдательной позиции Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, как учредителя и участника этого общества", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что в настоящее время в удовлетворении иска САП не отказано, а приведенным в нем аргументам должна быть дана повторная оценка.

"Такой отсрочкой на неопределенный срок возвращения комбината государству созданы риски полного уничтожения его материально-технической базы и прямой угрозы экономической безопасности и обороноспособности Украины", - резюмируется в заявлении САП.

Как сообщалось, 9 июля 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "ЗТМК" о расторжении договора о создании данного ООО и возврате государству ЦИК.

12 декабря 2018 года Центральным апелляционным хозяйственным судом (Днепр) обоснованно отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков и оставлено без изменений вышеуказанное решение суда первой инстанции.

После этих решений САП распространило заявление, что судебное решение вступило в законную силу, и подлежит немедленному исполнению. С целью организации выполнения этого решения САП подготовила и направила соответствующие письма премьер-министру Украины и руководителю ФГИ с инициативой неотложной разработки и утверждения детального плана возврата ЦИК ЗТМК в сферу госуправления и срочного, с привлечением всех уполномоченных органов исполнительной власти, начала его реализации. При этом САП рассчитывало на активную государственную позицию соответствующих органов власти, их должностных лиц и принятия ими всех возможных мер, направленных на скорейшее установление контроля над указанным государственным имуществом, его справедливой оценки и обеспечения дальнейшего эффективного управления, полного соответствия стратегическим экономическим интересам Украины.

"Таким образом, САП приняты все возможные меры представительства интересов государства вне криминального характера. Судебное разбирательство уголовного производства по обвинению директора ООО "ЗТМК" продолжается", - говорилось ранее в информации САП.

В свою очередь Tolexis Trading Limited оспорила в Верховном суде решения судов первой и апелляционной инстанций о возврате ЗТМК в государственную собственность.

Как сообщал ранее руководитель САП Н. Холодницкий, установлено, что в 2013 году ФГИ во исполнение постановления Кабинета министров заключил по итогам конкурса с компанией Tolexis Trading Ltd. договор об учреждении ООО "ЗТМК" на базе ГП "ЗТМК" "с целью якобы привлечения инвестиций по внедрению современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ передал в уставный капитал созданного субъекта целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК". Tolexis Trading Ltd., со своей стороны, осуществила вклад в денежной форме в сумме $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение, а именно - финансирование модернизации производства в течение 2013-го - первого квартала 2015 года.

Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, потратившего большинство привлеченных инвестиций на погашение ранее возникших задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, как главную цель создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено всего лишь 20 млн грн.

Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и полном возвращении комбината в сферу госуправления.

Кроме того, 14 ноября 2016 года в суд направлен обвинительный акт относительно директора ЗТМК, которым осуществлена растрата данных инвестиций в сумме 492 млн грн, в настоящий момент продолжается рассмотрение обвинительного акта по существу.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.