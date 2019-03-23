Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

С полуночи по состоянию на 18:00 боевики совершили один прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины, без пострадавших.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, всего с начала текущих суток боевики совершили один обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Золотое-4 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

В сводке отмечено, что подразделение обороняющихся адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел.