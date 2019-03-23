События

17:26 23.03.2019

Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

2 мин читать
Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру, сообщают в субботу ведущие американские СМИ.

В Минюсте США отметили, что У.Барр уже изучает финальную версию доклада. По некоторым данным, уже на выходных он может ознакомить конгрессменов с основными выводами спецпрокурора.

У.Барру предстоит решить, как поступить с докладом. Он может либо опубликовать полную или отредактированную версию, либо вообще обнародовать свой собственный отчёт о докладе Р.Мюллера. Также нужно решить, кому будет разрешен доступ к публикуемым документам: только лишь конгрессменам или же всем желающим.

Основной задачей Р.Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

Пока что данных о том, к каким выводам пришел Р.Мюллер, нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения ряду соратников Д.Трампа, однако ни одно из них не связано с темой предполагаемого сговора с РФ. Следователи почти не общались со СМИ и редко делали заявления о ходе работы.

Сам Д.Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора с Россией у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, такой сговор с Москвой существовал у его противников - демократов.

Американские спецслужбы убеждены, что РФ пыталась повлиять на выборы 2016 года в США, но не добилась успеха. Россия подобные обвинения отрицает.

Теги: #сша #россия #мюллер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 23.03.2019
Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

12:39 23.03.2019
Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

11:40 23.03.2019
НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

01:54 23.03.2019
Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

00:27 23.03.2019
Мюллер не выдвинул новых обвинений при завершении расследования "российского дела"

Мюллер не выдвинул новых обвинений при завершении расследования "российского дела"

00:13 23.03.2019
Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

23:39 22.03.2019
Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

20:19 22.03.2019
Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ в субботу, без потерь

До 5 тыс. человек приняли участие в акции "Нацкорпуса" против Гладковского в центре Киева, нарушений не зафиксировано – полиция

В Украине ближайшие сутки будет прохладно, на востоке и севере – осадки

Сторона ОРЛО блокирует открытие КПВВ "Золотое", что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе – УС СЦКК

НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза на 2,55 млн грн и обязала их уменьшить суммы в платежках

Марш в поддержку второго референдума по Brexit проходит в Лондоне

Власти Франции применяют новые меры по поддержанию порядка на 19-й акции "желтых жилетов"

Более 30 человек задержаны в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже

Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

Если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА