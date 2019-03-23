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17:05 23.03.2019

До 5 тыс. человек приняли участие в акции "Нацкорпуса" против Гладковского в центре Киева, нарушений не зафиксировано – полиция

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До 5 тыс. человек приняли участие в акции "Нацкорпуса" против Гладковского в центре Киева, нарушений не зафиксировано – полиция

До 5 тыс. человек поучаствовали в акции, организованной партией "Национальный корпус" за привлечение к ответственности экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов расследования о разворовывании в ГК "Укроборонпром" на Майдане Независимости и возле Администрации президента Украины в Киеве.

"По состоянию на 16:30 акция в центральной части столицы закончилась. По предварительным подсчетам, в ней приняли участие около 5 тыс. человек", - сообщает в субботу Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины обеспечили правопорядок во время передачи требований участниками массовой акции возле Администрации президента Украины ее сотрудникам.

"Акция прошла спокойно. Нарушений не зафиксировано", - сказано в сообщении.

За порядком на улицах Киева следили 1,5 тыс. правоохранителей из числа работников полиция Киева и Национальной гвардии Украины. Также работала полиция диалога, взрывотехническая и кинологическая службы.

Теги: #киев #полиция #украина #нацкорпус #гладковский #акция
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