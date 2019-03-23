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16:46 23.03.2019

В Украине ближайшие сутки будет прохладно, на востоке и севере – осадки

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В Украине ближайшие сутки будет прохладно, на востоке и севере – осадки

В Украине ближайшие сутки 24 марта погоду будет определять прохладная преимущественно сухая воздушная масса, более влажный воздух лишь на востоке и севере страны, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных областях ожидается небольшой мокрый снег, днем на севере страны и Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 4-9° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 14°.

В Киеве 24 марта без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 марта самая высокая температура днем была 19,3° в 1913 году, самая низкая ночью -13,1° в 1952 году.

В Украине 25 марта ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге 1-6 ° тепла, днем 7-12 ° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение сутки около 0°.

В Киеве 25 марта ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Теги: #погода
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