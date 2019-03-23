НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза на 2,55 млн грн и обязала их уменьшить суммы в платежках

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"Внеплановыми мероприятиями государственного надзора и контроля было установлено осуществление операторами ГРМ незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа", – написала она на своей странице Facebook по итогам открытого заседания комиссии в пятницу.

О.Кривенко указала, что эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены в тарифе. "То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", – пояснила глава регулятора.

Она подчеркнула, что наложенные штрафы являются максимально возможными.

О.Кривенко добавила, что облгазы обязаны также до 5 апреля проверить отсутствие таких неправомерных доначислений с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям другим бытовым потребителям, и пересчитать платежки на основании данных счетчиков газа, начиная с октября 2018 года.

Помимо того НКРЭКУ решил обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

"Продолжаются проверки других операторов ГРМ. О результатах будем сообщать", – отметила О.Кривенко.

Как сообщалось, НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам (в частности, облгазам, входящим в группу РГК Д.Фирташа) осуществлять доначисления в платежках за газ, возникшие в результате приведения его объемов к стандартным условиям. Однако облгазы, игнорируя решения комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления. Из-за этого в начале января 2019 года комиссия обратилась к Государственной регуляторной службе с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля.

В настоящее время все 20 операторов ГРМ, входящих в РГК, оспаривают запрет НКРЭКУ об осуществлении доначислений за приведение к стандартным условиям.

Стандартные условия – условия, при которых осуществляется транспортировка и отпуск операторами ГРМ газа – температура воздуха в +20 по Цельсию и абсолютное давление в 760 мм ртутного столба. При этом фактическая температура и давление, при которой учитывают газ счетчики бытовых потребителей, почти всегда отличаются от стандартных условий.