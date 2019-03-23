События

15:34 23.03.2019

Марш в поддержку второго референдума по Brexit проходит в Лондоне

2 мин читать
Марш в поддержку второго референдума по Brexit проходит в Лондоне

В Лондоне начался марш, участники которого требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу, сообщают в субботу британские СМИ.

Участники акции двигаются с улицы Парк-Лейн в сторону британского парламента.

Акция проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.

Организаторы марша, активистская группа People's Vote, ранее заявила, что на своем мероприятии она планирует объединить как сторонников Brexit, так и его противников. В то же время, подчеркивают СМИ, поддержку эта группа получает в основном от сторонников сохранения членства Великобритании в ЕС.

Ожидается, что к протестующим обратится первый министр Шотландии Никола Стерджен, мэр Лондона Садик Хан, а также другие видные британские политики.

Аналогичные акция протеста в октябре 2018 года собрала 700 тыс. участников.

На следующей неделе, как ожидается, в британском парламенте пройдет голосование по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.

На фоне нестабильной ситуации с Brexit, петиция в поддержку отказа от выхода Великобритании из ЕС набрала порядка 4 млн подписей.

Теги: #великобритания #brexit #марш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 23.03.2019
Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

10:20 22.03.2019
Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

07:33 22.03.2019
Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе – Мэй

Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе – Мэй

01:06 22.03.2019
Лидеры ЕС согласились отсрочить Брекзит до 22 мая

Лидеры ЕС согласились отсрочить Брекзит до 22 мая

00:43 22.03.2019
27 членов ЕС договорились о единогласном ответе Лондону по Brexit - Туск

27 членов ЕС договорились о единогласном ответе Лондону по Brexit - Туск

21:15 21.03.2019
В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

19:38 21.03.2019
В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

16:39 21.03.2019
Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

16:29 21.03.2019
Меркель о Brexit: это историческое событие, поэтому надо действовать осторожно

Меркель о Brexit: это историческое событие, поэтому надо действовать осторожно

16:27 21.03.2019
Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Франции применяют новые меры по поддержанию порядка на 19-й акции "желтых жилетов"

Более 30 человек задержаны в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже

Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

Если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен

Осужденный за смертельное ДТП в центре Харькова Дронов и его адвокат подали апелляцию

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА