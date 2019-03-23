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15:33 23.03.2019

Власти Франции применяют новые меры по поддержанию порядка на 19-й акции "желтых жилетов"

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Власти Франции применяют новые меры по поддержанию порядка на 19-й акции "желтых жилетов"

Как тест на способность властей контролировать общественный порядок расценивают французские СМИ 19-ю субботнюю акцию протеста движения "желтых жилетов" в Париже и других городах.

Как сообщалось, после погромов предыдущей субботы, нанесших серьезный ущерб, особенно в Париже, городскому хозяйству и предпринимателям, после поджогов, создавших угрозу жизни людей, президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства новых мер, которые, в частности, запрещают манифестации в определенных местах французской столицы и еще в полутора десятках крупных городов.

Правительство пообещало усилить жесткость своих действий против возмутителей спокойствия. За неспособность справиться с погромщиками и мародерами был смещен парижский префект полиции.

В Париже "желтым жилетам" по распоряжению нового префекта Дидье Лальмана запрещено появляться на Елисейских полях и прилегающих улицах, а также в периметре, включающем Елисейский дворец и Национальное собрание.

Утром в субботу, Елисейские поля, с установленными на них полицейскими фургонами и репрессивной спецтехникой, выглядели достаточно спокойно, если не считать следов предыдущего погрома и ряда забаррикадировавшихся бутиков. Но некоторые магазины и кафе открылись. С утра автомобильный транспорт двигался по Елисейским полям в обоих направлениях.

Полиция избирательно проводит досмотры прохожих, в воздухе можно видеть беспилотники, наблюдающие за происходящим на земле.

"Желтые жилеты", несмотря на призывы в социальных сетях, на Елисейских полях с утра не появлялись. Телеканалы показали малочисленные разрешенные собрания участников движения в других местах столицы.

В то же время полицейские сверхмеры приняты в Ницце, с которой начнется визит в страну председателя КНР Си Цзиньпина, стражи порядка там не церемонятся с "желтыми жилетами".

Во Франции вызвало полемику принятое на неделе властями решение подключить из-за протестного движения к охране городов военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle ("Караульный").

Накануне Э.Макрону на его брифинге в Брюсселе после саммита ЕС был задан вопрос об этом решении, вызвавший довольно эмоциональную реакцию президента. Он призвал журналистов сохранять спокойствие и не участвовать в "ложных дебатах".

"Я говорил и повторял: то, что произошло в минувшую субботу на Елисейских полях, недопустимо. Ответ на это был дан в плане организации поддержания порядка премьер-министром и министром внутренних дел", - заявил Э.Макрон.

"Но что было решено в то же время относительно наших военных в рамках операции Sentinelle, это точно то же, что было решено в декабре и несколько раз в прошлом: то есть, обратиться к военным из операции Sentinelle в том, что касается их миссии - борьбы против терроризма и защиты чувствительных объектов, чтобы освободить от этого полицейских и жандармов", - объяснил французский президент.

По его словам, "ни в каком случае армия в нашей стране не будет заниматься поддержанием общественного порядка". "Это абсолютно надуманные дебаты. Этого никогда не было в последние годы и не будет впредь", - заверил Э.Макрон.

"Военные выполняют то, что является их задачей, миссией в рамках операции Sentinelle. Только мы их мобилизовали дополнительно, как это делали не один раз, чтобы освободить больше полицейских и жандармов. Полицейские и жандармы будут привлечены к поддержанию порядка с целью сопровождать законно заявленные манифестации и препятствовать запрещенным действиям, сборищам, беспорядкам и погромщикам", - заявил президент.

Sentinelle - операция французских вооруженных сил, развернутая после терактов 2015 года с целью предупредить террористическую угрозу на территории Франции и защитить "чувствительные пункты" страны.

Теги: #париж #франция #желтые_жилеты
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