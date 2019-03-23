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13:58 23.03.2019

Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

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Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

На Майдане Независимости в Киеве более 2 тыс. активистов и сторонников партии "Национальный корпус" проводят акцию с требованием привлечь к ответственности экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

По состоянию на 13:30 субботы, 23 марта, возле сцены, установленной на Майдане Независимости, собралось более 2 тыс. человек.

На сцене выступают активисты с призывами арестовать счета и имущество Олега Гладковского, Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства "Укроборонпрома", а также директоров всех ГП, участвовавших в схемах по разворовыванию украинской армии".

В свою очередь как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в субботу в столице запланирована акция, участие в которой, по словам организаторов, возьмет 10 тыс. человек.

В данный момент за порядком следят 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В связи с проведением мероприятий движение транспорта в центре Киева ограничено, поэтому полиция просит граждан учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения.

Теги: #киев #укроборонпром #украина #гладковский #нацкорпус
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